Calcio Lugano a Benidorm per il ritiro invernale

Swisstxt

22.12.2025 - 12:46

FC Lugano
FC Lugano
Imago

Reduce dall'importante successo contro lo Young Boys, per il Lugano è già tempo di pensare alla preparazione in vista della ripresa del campionato.

SwissTXT

22.12.2025, 12:46

22.12.2025, 12:56

Super League. Lugano padrone in casa batte per 3-0 lo Young Boys

Super LeagueLugano padrone in casa batte per 3-0 lo Young Boys

Proprio come già avvenuto nelle stagioni 2022-23 e 2023-24 i bianconeri hanno scelto Benidorm quale sede per il ritiro invernale, dove svolgeranno una settimana di lavoro intenso per fare in modo di presentarsi al meglio al primo match del 2026, che vede i luganesi sfidare il Lucerna in data 17 gennaio.

Durante il soggiorno sono inoltre previste due amichevoli di spessore per la compagine di Croci-Torti, che affronterà il Colonia e il Viktoria Plzen.

