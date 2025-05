L'allenatore dei bianconeri Mattia Croci-Torti. freshfocus

Reduce dal secco ko col Basilea, il Lugano ha l'opportunità di rifarsi giovedì sera a Ginevra contro il Servette, al momento secondo in classifica e lontano 4 punti dai bianconeri.

SwissTXT Swisstxt

«Siamo ancora in corsa per un piazzamento europeo – ha commentato Mattia Croci-Torti in conferenza stampa – Dobbiamo però fare il click per vincere. Dobbiamo mettere tutto quello che abbiamo».

Per provare la rincorsa alla top 3 l'allenatore potrà nuovamente contare su Marques e Valenzuela, recuperati, e Bottani, al rientro dopo la squalifica. Out invece Steffen e Mai, acciaccati, oltre a Saipi (tonsillite).