Lugano – YB 3:0 Super League | 19° turno | stagione 25/26 21.12.2025

Tre vittorie in otto giorni e terzo posto alla pausa.

SwissTXT Swisstxt

Il Lugano ha chiuso il 2025 davvero in grande stile: dopo Servette e Zurigo, anche lo Young Boys è uscito a mani vuote dal duello coi bianconeri, padroni per 3-0 in casa. Rivelatasi molto meno impegnativa del previsto, la sfida si è subito messa in discesa per Grgic e soci.

In appena 16', Behrens (al sesto gol stagionale) e Steffen (tornato a segnare in Super dopo più di un anno) hanno messo una seria ipoteca sul successo, blindato definitivamente da Koutsias al 66'. Nel mezzo, il rosso a Janko (59') e diverse occasioni sprecate dai locali.