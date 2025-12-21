  1. Clienti privati
Super League Lugano padrone in casa batte per 3-0 lo Young Boys

Swisstxt

21.12.2025 - 18:30

Lugano – YB 3:0

Lugano – YB 3:0

Super League | 19° turno | stagione 25/26

21.12.2025

Tre vittorie in otto giorni e terzo posto alla pausa.

SwissTXT

21.12.2025, 18:30

21.12.2025, 19:05

Il Lugano ha chiuso il 2025 davvero in grande stile: dopo Servette e Zurigo, anche lo Young Boys è uscito a mani vuote dal duello coi bianconeri, padroni per 3-0 in casa. Rivelatasi molto meno impegnativa del previsto, la sfida si è subito messa in discesa per Grgic e soci.

In appena 16', Behrens (al sesto gol stagionale) e Steffen (tornato a segnare in Super dopo più di un anno) hanno messo una seria ipoteca sul successo, blindato definitivamente da Koutsias al 66'. Nel mezzo, il rosso a Janko (59') e diverse occasioni sprecate dai locali.

