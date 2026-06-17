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Verso la Conference Il Lugano inizierà l'avventura europea col Dukagjini

Swisstxt

17.6.2026 - 14:40

I bianconeri affronteranno una compagine kosovara al secondo turno dei preliminari di Conference League.
I bianconeri affronteranno una compagine kosovara al secondo turno dei preliminari di Conference League.
KEYSTONE

Il Lugano conosce il suo primo avversario stagionale: il Dukagjini. L'andata del secondo turno preliminare di Conference League coinciderà anche con l'inaugurazione ufficiale dell'AIL Arena.

SwissTXT

17.06.2026, 14:40

Il primo incontro ufficiale del Lugano è stato deciso: i bianconeri affronteranno in casa il Dukagjini nel match d’andata del secondo turno preliminare di Conference League.

La partita che aprirà la stagione degli uomini di Croci-Torti il 23 di luglio sarà dunque anche quella del debutto assoluto dell'AIL Arena, visto che il ritorno sarà invece in trasferta sul campo della formazione kosovara il 30.

Le altre due squadre di Super League impegnate sono il Sion, che sfiderà una tra Elbasani (Albania) e Bate Borisov (Bielorussia) e il Vaduz, con Mornar (Montenegro) o Atletic Escaldes (Andorra).

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