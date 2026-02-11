  1. Clienti privati
Super League L'FC Lugano ancora fermato sull'1-1 dal Servette

Swisstxt

11.2.2026 - 22:30

Un Lugano incerottato è incappato nel terzo pari consecutivo per 1-1.

SwissTXT

11.02.2026, 22:30

11.02.2026, 22:41

A Cornaredo i bianconeri non sono riusciti a superare il Servette malgrado il vantaggio iniziale e devono verosimilmente dare addio ai sogni di titolo.

In completa emergenza tra infortuni e squalifiche (dentro Kendouci alla prima da titolare e pure il neoacquisto Carbone), gli uomini di Croci-Torti sono passati alla prima occasione con Behrens.

Malgrado un primo tempo controllato le occasioni sono però state rare. Nella ripresa l'inerzia si è spostata verso i granata e i ticinesi, alla corda, sono stati ripresi al 77'.

