Un Lugano incerottato è incappato nel terzo pari consecutivo per 1-1.
A Cornaredo i bianconeri non sono riusciti a superare il Servette malgrado il vantaggio iniziale e devono verosimilmente dare addio ai sogni di titolo.
In completa emergenza tra infortuni e squalifiche (dentro Kendouci alla prima da titolare e pure il neoacquisto Carbone), gli uomini di Croci-Torti sono passati alla prima occasione con Behrens.
Malgrado un primo tempo controllato le occasioni sono però state rare. Nella ripresa l'inerzia si è spostata verso i granata e i ticinesi, alla corda, sono stati ripresi al 77'.