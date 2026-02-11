Lugano – Servette 1:1 Super League | 24° turno | stagione 25/26 11.02.2026

Un Lugano incerottato è incappato nel terzo pari consecutivo per 1-1.

A Cornaredo i bianconeri non sono riusciti a superare il Servette malgrado il vantaggio iniziale e devono verosimilmente dare addio ai sogni di titolo.

In completa emergenza tra infortuni e squalifiche (dentro Kendouci alla prima da titolare e pure il neoacquisto Carbone), gli uomini di Croci-Torti sono passati alla prima occasione con Behrens.

Malgrado un primo tempo controllato le occasioni sono però state rare. Nella ripresa l'inerzia si è spostata verso i granata e i ticinesi, alla corda, sono stati ripresi al 77'.