Basilea – Lugano 2:0 Credit Suisse Super League // 31° turno // stagione 24/25 06.04.2025

Il Lugano torna a mani vuote da Basilea dopo la sconfitta per 2-0 in casa della capolista.

Swisstxt

I bianconeri restano comunque quinti in classifica a +4 sul Losanna, settimo.

In un 1o tempo con poche emozioni, in cui gli ospiti si sono fatti preferire, sono spiccati l'espulsione non data ad Ajeti per un fallaccio su Grgic e l'infortunio di Valenzuela, out al 30'.

Nella ripresa la partita si è subito animata con una grossa occasione non sfruttata da Zanotti in entrata.

Due errori difensivi hanno però poi permesso a Shaqiri (63') e Soticek (82') di decidere la sfida in favore dei renani.