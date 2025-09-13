  1. Clienti privati
Calcio Lugano battuto a San Gallo

Swisstxt

13.9.2025 - 22:35

Il Lugano ha fornito una buona prestazione, ma ancora una volta non è bastato per conquistare punti.

San Gallo – Lugano 1:0

San Gallo – Lugano 1:0

Super League | 6° turno | stagione 25/26

13.09.2025

SwissTXT

13.09.2025, 22:35

13.09.2025, 22:50

I ticinesi, con Von Ballmoos in porta (Saipi non ha preso parte alla trasferta), è stato battuto 1-0 a San Gallo dalla nuova capolista di Super League.

La sfida si è decisa nel primo tempo, nel quale i sottocenerini non hanno capitalizzato le azioni create, mentre i biancoverdi hanno sbloccato il punteggio con un bel tiro di Boukhalfa.

Nella ripresa i ritmi sono calati, con gli ospiti che hanno avuto la migliore occasione per pareggiare nei minuti di recupero, con il palo di Parsemain.

