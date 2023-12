Lugano – Basilea 1:3 Credit Suisse Super League, 5° turno, stagione 23/24 06.12.2023

Nel giorno della celebrazione del record di presenze (412) in maglia bianconera di capitan Sabbatini, il Lugano ha però solo festeggiato a metà.

Già, perché a Cornaredo i bianconeri hanno messo in campo una prestazione sottotono, che ha portato alla vittoria del Basilea penultimo in classifica per 3-1.

Da subito i luganesi hanno provato a mettere pressione con un colpo di testa Celar all’11’, parato senza troppi patemi da Salvi. Da lì in poi però i bianconeri hanno commesso alcune ingenuità delle quali hanno approfittato gli avversari: con Dubasin al 28°, autore della rete del vantaggio renano.

A 11 minuti dalla ripresa ci ha pensato Macek a ristabilire l'equilibrio - inizialmente annullato per fuorigioco ma poi rivisto e confermato con il VAR.

Al 61° Saipi esce senza fortuna, lasciando a Jovanovic la palla del secondo vantaggio. Nei minuti di recupero ha poi trovato la via del gol anche Beney, che ha sigillato il risultato sull'1-3.

Swisstxt