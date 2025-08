I bianconeri scendono al Q3 di Conference League. Imago

Il Lugano cade ai supplementari contro il Cluj e retrocede in Conference League, dove affronterà il Celje.

Swisstxt

L'avventura del Lugano in Europa League si chiude al secondo turno di qualificazione. I bianconeri sono stati battuti 1-0 ai tempi supplementari in casa del Cluj, dopo lo 0-0 dell'andata. La squadra di Croci-Torti retrocede così in Conference League, dove affronterà il Celje nel terzo turno dei playoff.

A Cluj, il Lugano ha mostrato un atteggiamento propositivo ma ancora troppe difficoltà in fase realizzativa: in tre partite ufficiali stagionali, i ticinesi hanno segnato una sola rete.

Il tecnico ha schierato un 4-4-2 offensivo con Koutsias e Behrens, ma le occasioni non sono bastate a sbloccare il risultato nei tempi regolamentari.

Nel secondo tempo, al Lugano sono state annullate due reti: prima quella di Behrens per un tocco di mano nella costruzione dell'azione, poi ancora del tedesco, stavolta per fuorigioco su assist di Steffen.

Il Cluj, fin lì difensivo, ha colpito al 96esimo con un colpo di testa di Sinyan sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Nel finale, Bislimi ha sfiorato il pareggio colpendo un palo, ma non è bastato.