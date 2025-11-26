Lugano – San Gallo 1:3 Super League | 12° turno | stagione 25/26 26.11.2025

Nel recupero della dodicesima giornata, rinviata a inizio novembre per il diluvio di Cornaredo, i bianconeri si sono inchinati per 3-1 al San Gallo.

SwissTXT Swisstxt

In campo con Cassano, Doumbia e Koutsias, la squadra di Croci-Torti ha controllato il gioco per gran parte del match, passando a condurre al 33' grazie all'assolo del bomber greco. Il pari di Boukhalfa e l'uscita di Mai per infortunio a cavallo della pausa hanno tolto sicurezza ai ticinesi, colpiti anche da Daschner. L'assalto finale non ha portato al gol, anzi ha spianato la strada al 3-1 di Baldé.