Dopo tre successi e un pareggio, il Lugano ha ottenuto una sconfitta nell’ultima amichevole estiva.

I bianconeri hanno chiuso la loro preparazione perdendo 2-1 contro la neopromossa Vaduz, squadra che peraltro affronteranno tra 9 giorni all'AIL Arena.

A Balerna Croci-Torti ha messo in campo quella che ha tutta l’aria di essere la formazione titolare con Cimignani, Dos Santos e Steffen a sostegno dell'unica punta Behrens.

Dopo il primo tempo chiusosi 0-0, i ticinesi hanno trovato il vantaggio al 76’ con Behrens, prima di subire un rapido ribaltone tra 79' e 82'.