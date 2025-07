Lugano – Thun 1:2 Super League | 1° turno | stagione 25/26 27.07.2025

Partenza falsa per il Lugano in Super League: battuto 2-1 in rimonta dal neopromosso Thun, decisivo Bertone.

Swisstxt

Il Lugano ha iniziato con il piede sbagliato il campionato di Super League. I bianconeri sono infatti stati battuti 2-1 in rimonta dal neopromosso Thun.

Eppure la sfida era iniziata bene per gli uomini di Croci-Torti, avanti al 16esimo grazie a un'incornata di Doumbia.

Bottani e compagni non hanno però saputo consolidare il vantaggio, permettendo anzi ai bernesi di riaprire la partita su rigore per una trattenuta di Brault-Guillard.

Grande protagonista per la squadra di Lustrinelli è stato Bertone, che ha pareggiato dagli 11 metri e poi trovato il gol partita all'85esimo su punizione.