Reduce da tre finali consecutive in Coppa Svizzera, il Lugano è stato clamorosamente eliminato nei quarto dal Bienne.

Il Lugano ha così subito una cocente sconfitta contro il Bienne, formazione di Promotion League, perdendo 2-0 e uscendo dalla competizione.

Nonostante un ampio turnover per via di diverse assenze, i bianconeri non sono riusciti a esprimere il loro gioco e hanno avuto una brutta prestazione nel primo tempo.

Sebbene abbiano migliorato il loro gioco nella ripresa, sono stati puniti da un gol di Dzonlagic al 69' e nonostante l'assedio finale e le diverse occasioni.

L’espulsione di Steffen e un gol a porta vuota di Sartoretti hanno chiuso definitivamente la partita.

Il Crus: «Se non sei bravo le partite non le vinci»

Ai microfoni della RSI, Mattia Croci-Torti, ha così riassunto la cocente sconfitta: «Sei non sei bravo le partite non le vinci, non è stata una questione di atteggiamento, bisogna essere onesti. I ragazzi non hanno sottovalutato l'avversario. Dovremo farci un esame di coscienza». Il coach del Lugano ha concluso complimentandosi con i vincitori di serata

Nell'altro incontro di giornata il Basilea ha vinto 3-1 contro l'Etoile Carouge, anche se ha rischiato molto, assicurandosi così il passaggio alle semifinali.

Il percorso del Lugano sin qui in Coppa svizzera: Brühl (7-1), Rapperswil (3-1) e Yverdon (2-0).