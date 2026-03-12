Il simbolico taglio del nastro Città di Lugano

La nuova AIL Arena di Lugano è stata consegnata ufficialmente alla Città, che ha poi affidato le chiavi dello stadio al FC Lugano dopo il simbolico taglio del nastro con autorità e costruttori.

L'AIL Arena è stata consegnata ufficialmente alla Città di Lugano dall’impresa generale HRS Real Estate SA.

Il simbolico taglio del nastro per il nuovo stadio è avvenuto alla presenza dell'autorità comunale e dei costruttori.

A sua volta, la Città di Lugano, quale proprietaria, ha consegnato ufficialmente le chiavi dell’impianto al Football Club Lugano e ha formalizzato la chiusura del cantiere per le opere di propria competenza.

Il pubblico potrà scoprire da vicino il nuovo impianto in occasione delle porte aperte nel fine settimana del 30 e 31 maggio.

Il 6 giugno la Città offrirà un pic-nic sul campo da calcio.