Ciprioti o sloveni sulla strada del Lugano KEY

Le urne di Nyon hanno definito i playoff di Conference League.

Il Lugano, che conosceva già i nomi delle possibili avversarie, ora sa che incontrerà la vincente delle sfide Celje-Apoel Nicosia oppure Omonia-Pafos.

Fra tutti gli altri accoppiamenti spiccano per ora Copenaghen-Heidenheim e Gent-Real Betis, in attesa dell’entrata in scena delle migliori otto.

Gli ottavi verranno sorteggiati il prossimo 21 febbraio.