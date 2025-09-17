Lugano e Losanna si dividono la posta in un pareggio caotico

Lugano – Lausanne-Sport 1:1 Super League | 4° turno | stagione 25/26 17.09.2025

Lugano e Losanna, entrambe in crisi, si annullano a vicenda e chiudono un pareggio caotico tra errori difensivi, gol mancati ed episodi arbitrali discussi.

Redazione blue Sport Redazione blue Sport

Lugano e Losanna, entrambe in difficoltà in questo avvio di campionato, si sono divise la posta con un pareggio. Behrens ha sbloccato il risultato con la sua prima rete in bianconero, ma Lekoueiry ha approfittato di un errore difensivo per rimettere le cose in equilibrio.

La partita, recupero della quarta giornata di Super League, è stata lenta e poco brillante. Il Lugano, con tre cambi rispetto a San Gallo, ha faticato a entrare in partita, lasciando spazio ai vodesi nelle prime battute. Poi Behrens, servito da Steffen, ha firmato l'1-0. Il Losanna, poco dopo, ha trovato il pari dopo una leggerezza di El Wafi.

L'episodio

Nel secondo tempo non è mancato l'episodio controverso: al 63esimo Steffen è stato lanciato a rete e abbattuto da Sow, che ha ricevuto il secondo giallo.

L'arbitro, richiamato dal VAR, ha inizialmente valutato il fallo come da espulsione diretta. Ma la revisione completa ha poi mostrato che Steffen partiva da posizione irregolare: fuorigioco, niente rosso e Losanna rimasto in undici. Questa decisione ha spinto la società a inoltrare ricorso.

Nel finale i ticinesi hanno spinto di più: Behrens ha sfiorato la doppietta, Belhadj ha segnato - ma era in fuorigioco - e Steffen si è reso protagonista tra invenzioni e un'espulsione, ricevuta mentre lasciava il campo infortunato.

Al termine di una serata caotica il Lugano resta con l'amaro in bocca per l'occasione mancata.

Gli episodi salienti della serata