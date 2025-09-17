  1. Clienti privati
Super League Lugano e Losanna si dividono la posta in un pareggio caotico

Redazione blue Sport

17.9.2025

Lugano – Lausanne-Sport 1:1

Lugano – Lausanne-Sport 1:1

Super League | 4° turno | stagione 25/26

17.09.2025

Lugano e Losanna, entrambe in crisi, si annullano a vicenda e chiudono un pareggio caotico tra errori difensivi, gol mancati ed episodi arbitrali discussi.

Redazione blue Sport

17.09.2025, 21:18

17.09.2025, 22:08

Lugano e Losanna, entrambe in difficoltà in questo avvio di campionato, si sono divise la posta con un pareggio. Behrens ha sbloccato il risultato con la sua prima rete in bianconero, ma Lekoueiry ha approfittato di un errore difensivo per rimettere le cose in equilibrio.

La partita, recupero della quarta giornata di Super League, è stata lenta e poco brillante. Il Lugano, con tre cambi rispetto a San Gallo, ha faticato a entrare in partita, lasciando spazio ai vodesi nelle prime battute. Poi Behrens, servito da Steffen, ha firmato l'1-0. Il Losanna, poco dopo, ha trovato il pari dopo una leggerezza di El Wafi.

L'episodio

Nel secondo tempo non è mancato l'episodio controverso: al 63esimo Steffen è stato lanciato a rete e abbattuto da Sow, che ha ricevuto il secondo giallo.

L'arbitro, richiamato dal VAR, ha inizialmente valutato il fallo come da espulsione diretta. Ma la revisione completa ha poi mostrato che Steffen partiva da posizione irregolare: fuorigioco, niente rosso e Losanna rimasto in undici. Questa decisione ha spinto la società a inoltrare ricorso.

Nel finale i ticinesi hanno spinto di più: Behrens ha sfiorato la doppietta, Belhadj ha segnato - ma era in fuorigioco - e Steffen si è reso protagonista tra invenzioni e un'espulsione, ricevuta mentre lasciava il campo infortunato.

Al termine di una serata caotica il Lugano resta con l'amaro in bocca per l'occasione mancata.

Gli episodi salienti della serata

  • Liveticker
    Nuovi contributi
  • Liveticker finito

  • Fine della partita

  • 🟥 Steffen espulso

    Brutto contatto! All'88esimo il Lugano passa rapidamente al contrattacco, Behrens crossa dal lato destro verso il centro, dove Steffen entra con tutta la sua forza sul pallone e colpisce Letica in faccia. È stato un intervento molto duro da parte di Steffen, entrambi i giocatori rimangono a terra dopo l'azione.

    Richiamato dal VAR l'arbitro rivede il contatto ed espelle Steffen, che nel frattempo deve ricevere cure mediche e viene trasportato fuori dal campo in barella.

  • 🔁 Altra sostituzione per i bianconeri

    All'82esimo il Lugano effettua un altro cambio: Cassano, il giocatore in prestito dal Chicago, entra in campo al posto di Bislimi.

  • Rete annullata ai bianconeri

    Al 78esimo a Cornaredo i padroni di casa festeggiano! Bislimi passa a Behrens, che smarca Mahmoud. Quest'ultimo si presenta da solo davanti a Letica e supera il portiere losannese.

    Behrens era però in fuorigioco al momento del passaggio di Bislimi, quindi viene immediatamente segnalato. Una decisione corretta.

  • Cartellino rosso ritirato...

    L'arbitro annulla il cartellino giallo e l'espulsione di Sow

    L'arbitro annulla il cartellino giallo e l'espulsione di Sow

    17.09.2025

    Richiamato dal VAR, Schnyder sta rivedendo la scena, mentre viene verificata una possibile posizione di fuorigioco. Steffen era effettivamente in offside durante l'azione.

    Dopo la visione del video l'arbitro ritira il cartellino giallo e la partita prosegue in undici contro undici.

  • 🟥 Sow espulso

    Al 64esimo Karim Sow riceve il secondo cartellino giallo della partita e viene espulso.

  • 🔁 Il Lugano cambia tre uomini

    Mister Croci-Torti effettua una tripla sostituzione: Mahmoud, Bottani e Brault-Guillard entrano in campo al posto di El Wafi, Dos Santos e Cimignani.

  • Al 51esimo gli ospiti pareggiano! Beyatt Lekoueiry trafigge von Ballmoos

    250917_I_SL_ZF_LUG-LS_G1_1

    250917_I_SL_ZF_LUG-LS_G1_1

    17.09.2025

  • Inizia il secondo tempo

    Il match riprende! Riusciranno i bianconeri a mettere le mani su tre importantissimi punti?

  • Fine primo tempo

    Poco prima dell'intervallo, il Losanna ottiene un altro calcio d'angolo. Custodio crossa al centro, ma il pallone è troppo lungo e non trova nessuno che lo raccolga. Il Lugano termina così il primo tempo in vantaggio sull'1-0.

  • Al 32esimo si rifanno vivi i vodesi

    Anto Grgic ferma Beyatt Lekoueiry.
    Anto Grgic ferma Beyatt Lekoueiry.
    Keystone

    Il Losanna riconquista palla nell'area avversaria. Lekoueiry si fa strada sulla destra e passa a Mouanga, che crossa al centro, ma il Lugano riesce a liberare l'area di rigore. Praticamente tutti i tentativi dei vodesi vengono soffocati sul nascere, il Losanna non è abbastanza incisivo.

  • Lugano più concreto

    Il Losanna ha delle idee, ma non riesce a metterle in pratica. L'ultimo tiro in porta dei vodesi risale al quarto minuto di gioco, mentre gli ultimi sei sono stati tutti dei bianconeri.

  • 🟨 Sow ammonito

    Al 22esimo Sow ferma Dos Santos con un fallo tattico e riceve il primo cartellino giallo della partita.

  • 🔁 Al 14esimo sostituzione in casa Losanna

    Ulteriori cattive notizie per i vodesi: Roche non riesce ad andare avanti, Mouanga entra in campo al suo posto.

  • ⚽️ Reteeeee! Al 13esimo Behrens porta in vantaggio i padroni di casa.

    Behrens porta il Lugano in vantaggio!

    Behrens porta il Lugano in vantaggio!

    17.09.2025

  • Al sesto minuto prima occasione per i bianconeri! Il tiro di Dos Santos è deviato in corner da Letica. 

    250917_I_SL_ZF_LUG-LS_C6

    250917_I_SL_ZF_LUG-LS_C6

    17.09.2025

  • Le formazioni

  • Il pre partita

    Mercoledì il Lugano torna in campo per sfidare il Losanna in un importante match per provare a rilanciare la stagione.

    A tenere banco nella conferenza prepartita è stato il caso Saipi, smontato però da Pelzer: «La questione per noi è chiusa, ne abbiamo parlato e ci aspettiamo che abbia un atteggiamento professionale».

    Super League. Il Lugano sfida il Losanna: «Saipi s'è allenato e ci sarà»

    Super LeagueIl Lugano sfida il Losanna: «Saipi s'è allenato e ci sarà»

  • Il Lugano torna in campo! 😊

    Benvenuti nel Live-Ticker della partita fra Lugano e Lausanne-Sport.

    • Mostra di più

