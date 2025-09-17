Lugano e Losanna si dividono la posta in un pareggio caotico

Lugano e Losanna, entrambe in crisi, si annullano a vicenda e chiudono un pareggio caotico tra errori difensivi, gol mancati ed episodi arbitrali discussi.
Lugano e Losanna, entrambe in difficoltà in questo avvio di campionato, si sono divise la posta con un pareggio. Behrens ha sbloccato il risultato con la sua prima rete in bianconero, ma Lekoueiry ha approfittato di un errore difensivo per rimettere le cose in equilibrio.
La partita, recupero della quarta giornata di Super League, è stata lenta e poco brillante. Il Lugano, con tre cambi rispetto a San Gallo, ha faticato a entrare in partita, lasciando spazio ai vodesi nelle prime battute. Poi Behrens, servito da Steffen, ha firmato l'1-0. Il Losanna, poco dopo, ha trovato il pari dopo una leggerezza di El Wafi.
L'episodio
Nel secondo tempo non è mancato l'episodio controverso: al 63esimo Steffen è stato lanciato a rete e abbattuto da Sow, che ha ricevuto il secondo giallo.
L'arbitro, richiamato dal VAR, ha inizialmente valutato il fallo come da espulsione diretta. Ma la revisione completa ha poi mostrato che Steffen partiva da posizione irregolare: fuorigioco, niente rosso e Losanna rimasto in undici. Questa decisione ha spinto la società a inoltrare ricorso.
Nel finale i ticinesi hanno spinto di più: Behrens ha sfiorato la doppietta, Belhadj ha segnato - ma era in fuorigioco - e Steffen si è reso protagonista tra invenzioni e un'espulsione, ricevuta mentre lasciava il campo infortunato.
Al termine di una serata caotica il Lugano resta con l'amaro in bocca per l'occasione mancata.
Gli episodi salienti della serata
Fine della partita
🟥 Steffen espulso
Brutto contatto! All'88esimo il Lugano passa rapidamente al contrattacco, Behrens crossa dal lato destro verso il centro, dove Steffen entra con tutta la sua forza sul pallone e colpisce Letica in faccia. È stato un intervento molto duro da parte di Steffen, entrambi i giocatori rimangono a terra dopo l'azione.
Richiamato dal VAR l'arbitro rivede il contatto ed espelle Steffen, che nel frattempo deve ricevere cure mediche e viene trasportato fuori dal campo in barella.
🔁 Altra sostituzione per i bianconeri
All'82esimo il Lugano effettua un altro cambio: Cassano, il giocatore in prestito dal Chicago, entra in campo al posto di Bislimi.
Rete annullata ai bianconeri
Al 78esimo a Cornaredo i padroni di casa festeggiano! Bislimi passa a Behrens, che smarca Mahmoud. Quest'ultimo si presenta da solo davanti a Letica e supera il portiere losannese.
Behrens era però in fuorigioco al momento del passaggio di Bislimi, quindi viene immediatamente segnalato. Una decisione corretta.
Cartellino rosso ritirato...
Richiamato dal VAR, Schnyder sta rivedendo la scena, mentre viene verificata una possibile posizione di fuorigioco. Steffen era effettivamente in offside durante l'azione.
Dopo la visione del video l'arbitro ritira il cartellino giallo e la partita prosegue in undici contro undici.
🟥 Sow espulso
Al 64esimo Karim Sow riceve il secondo cartellino giallo della partita e viene espulso.
🔁 Il Lugano cambia tre uomini
Mister Croci-Torti effettua una tripla sostituzione: Mahmoud, Bottani e Brault-Guillard entrano in campo al posto di El Wafi, Dos Santos e Cimignani.
Al 51esimo gli ospiti pareggiano! Beyatt Lekoueiry trafigge von Ballmoos
Inizia il secondo tempo
Il match riprende! Riusciranno i bianconeri a mettere le mani su tre importantissimi punti?
Fine primo tempo
Poco prima dell'intervallo, il Losanna ottiene un altro calcio d'angolo. Custodio crossa al centro, ma il pallone è troppo lungo e non trova nessuno che lo raccolga. Il Lugano termina così il primo tempo in vantaggio sull'1-0.
Al 32esimo si rifanno vivi i vodesi
Il Losanna riconquista palla nell'area avversaria. Lekoueiry si fa strada sulla destra e passa a Mouanga, che crossa al centro, ma il Lugano riesce a liberare l'area di rigore. Praticamente tutti i tentativi dei vodesi vengono soffocati sul nascere, il Losanna non è abbastanza incisivo.
Lugano più concreto
Il Losanna ha delle idee, ma non riesce a metterle in pratica. L'ultimo tiro in porta dei vodesi risale al quarto minuto di gioco, mentre gli ultimi sei sono stati tutti dei bianconeri.
🟨 Sow ammonito
Al 22esimo Sow ferma Dos Santos con un fallo tattico e riceve il primo cartellino giallo della partita.
🔁 Al 14esimo sostituzione in casa Losanna
Ulteriori cattive notizie per i vodesi: Roche non riesce ad andare avanti, Mouanga entra in campo al suo posto.
⚽️ Reteeeee! Al 13esimo Behrens porta in vantaggio i padroni di casa.
-
-
Le formazioni
Il pre partita
Mercoledì il Lugano torna in campo per sfidare il Losanna in un importante match per provare a rilanciare la stagione.
A tenere banco nella conferenza prepartita è stato il caso Saipi, smontato però da Pelzer: «La questione per noi è chiusa, ne abbiamo parlato e ci aspettiamo che abbia un atteggiamento professionale».
Il Lugano torna in campo! 😊
Benvenuti nel Live-Ticker della partita fra Lugano e Lausanne-Sport.