La seconda amichevole stagionale ha visto un brutto Lugano pareggiare 1-1 contro il Rapperswil-Jona, compagine di Challenge League, a Losone. In campo dal primo minuto con il neoacquisto Moncada, la squadra di Croci-Torti ha controllato il gioco ma faticato a rendersi pericolosa, mostrandosi anche poco cinica sottoporta. La girandola di cambi, che ha portato all'esordio di Castro, ha dato più vigore ai sangallesi, capaci di trafiggere il nuovo acquisto Gebhardt al 61'. A evitare la sconfitta ci ha pensato Koutsias, alla prima rete stagionale, con la complicità della difesa avversaria.