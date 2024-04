Hajdari freshfocus

Si è interrotta a Winterthur la striscia di vittorie consecutive del Lugano, che dopo sei successi si è dovuto accontentare di un punto alla Schuetzenwiese pareggiando 2-2.

Dopo un primo tempo senza grandi emozioni, i bianconeri sono passati in vantaggio all'inizio della ripresa con Cimingnani, servito dall'appena entrato Espinoza. Lo stesso ecuadoriano ha poi risposto all'83' all'1-1 di Schneider (63'), ma appena 1' dopo Turkes ha rimesso tutto in parità. In classifica i sottocenerini si portano a un punto dal Servette, secondo, impegnato sabato sera con lo Zurigo.

