I due marcatori freshfocus

E' stato un Lugano dal doppio volto quello che è sceso in campo contro il Grasshopper e ha pareggiato per 1-1 al Letzigrund.

Gli uomini di Croci-Torti hanno offerto una prova opaca per i primi 45’ e sono stati puniti dal colpo di testa su calcio d'angolo del ticinese Muci, autore del primo gol contro la sua ex squadra. I bianconeri si sono attivati immediatamente nella ripresa grazie ad Aliseda, che in contropiede ha pareggiato i conti con un destro preciso all'angolino. Con i titolari subentrati in campo il Lugano ha insistito senza però trovare la rete del vantaggio.

