Il successo del Lugano sul Grasshopper è destinato a far discutere. Sul gol del definitivo 3-1, nato dopo un doppio tocco di mano di Mattia Zanotti, il VAR ha controllato l'azione, ma ha deciso di non intervenire. Una scelta che ha fatto infuriare il GC, mentre l'ex arbitro FIFA Stephan Klossner la ritiene corretta.

L'episodio destinato a far discutere arriva al 78esimo. Nel tentativo di proteggere il pallone nella propria metà campo, Mattia Zanotti cade e lo tocca due volte con le braccia.

L'arbitro Marijan Drmic lascia proseguire e il Lugano riparte immediatamente in contropiede. E pochi secondi più tardi Elias Pihlström firma il gol del 3-1.

Come previsto dal protocollo, il VAR analizza l'intera azione soltanto dopo la rete. Al termine del controllo, però, decide di non richiamare Drmic al monitor e il gol viene regolarmente convalidato.

La decisione fa infuriare il Grasshopper. L'allenatore Peter Zeidler protesta con veemenza a bordo campo, mentre il capitano Amir Abrashi non nasconde il proprio disappunto: «Visto dall’esterno è chiaramente un fallo di mano, cambia completamente la traiettoria della palla. Lui interviene, parte il contropiede e arriva il gol».

Il parere dell'ex arbitro FIFA Klossner

Di parere opposto l'ex arbitro FIFA ed esperto di regolamento Stephan Klossner. A suo giudizio, Zanotti cade in modo naturale e si appoggia a terra, motivo per cui il tocco di mano non è punibile e la decisione della squadra arbitrale è corretta.

Abrashi, però, evita di attribuire la sconfitta esclusivamente all'episodio contestato e invita il GC a fare autocritica: «Dobbiamo fare un esame di coscienza. Dopo un ottimo primo tempo, avremmo dovuto essere in vantaggio per 2-0. Dopo l’intervallo non siamo ripartiti bene. Loro hanno pareggiato 1-1 e noi abbiamo mancato il 2-1. Se contro il Lugano non si concretizzano occasioni del genere, poi diventa molto difficile».