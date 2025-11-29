A soli tre giorni dalla sconfitta con il San Gallo il Lugano torna in campo sabato alle 18:00 a Cornaredo, dove a fargli visita ci sarà il Sion.
Un match che rappresenta per i bianconeri l’occasione di reinserire la giusta marcia e rilanciare l’assalto alle zone alte della classifica, in modo da potere archiviare la sfida di mercoledì come un semplice passo falso.
«Sappiamo che tutti vogliono arrivare tra le prime 6. Dobbiamo concentrarci su di noi e su come metterli in difficoltà», ha detto Mattia Croci-Torti, che contro i vallesani dovrà fare ancora a meno dello squalificato Bislimi.