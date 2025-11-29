  1. Clienti privati
Super League Il Lugano torna in campo contro il Sion

Swisstxt

29.11.2025 - 12:56

Croci-Torti
Croci-Torti
Keystone

A soli tre giorni dalla sconfitta con il San Gallo il Lugano torna in campo sabato alle 18:00 a Cornaredo, dove a fargli visita ci sarà il Sion.

SwissTXT

29.11.2025, 12:56

29.11.2025, 12:58

Un match che rappresenta per i bianconeri l’occasione di reinserire la giusta marcia e rilanciare l’assalto alle zone alte della classifica, in modo da potere archiviare la sfida di mercoledì come un semplice passo falso.

Super League. Il Lugano cade contro il San Gallo e fallisce l'assalto al secondo posto

Super LeagueIl Lugano cade contro il San Gallo e fallisce l'assalto al secondo posto

«Sappiamo che tutti vogliono arrivare tra le prime 6. Dobbiamo concentrarci su di noi e su come metterli in difficoltà», ha detto Mattia Croci-Torti, che contro i vallesani dovrà fare ancora a meno dello squalificato Bislimi.

