Ti-Press

Davanti a quasi 5'000 spettatori il Lugano ha festeggiato con una vittoria per 1-0 sul San Gallo il primo appuntamento casalingo del nuovo campionato.

Senza grandi stravolgimenti di formazione, a eccezione di Espinoza al posto di Bottani, i padroni di casa nonostante la momentanea rete del vantaggio al 3' annullata per fuorigioco hanno subito a lunghi tratti gli attacchi ospiti.

La prima parte di gara chiusa in sofferenza e i 4 giorni di recupero in meno dei sangallesi non hanno impedito però ai bianconeri di colpire con Celar al 70', che imbeccato da Amoura ha fatto esplodere di gioia i suoi tifosi.

Swisstxt