A Balerna RSI

Il Lugano è uscito sconfitto dalla sua seconda amichevole estiva, un test da quattro tempi di 30' disputato contro il Thun a Balerna.

SwissTXT Swisstxt

I neopromossi in Super League si sono imposti per 4-2. La squadra di Croci-Torti ha pagato un inizio dai troppi errori tecnici, subendo la pressione asfissiante della squadra di Lustrinelli che ne ha approfittato per segnare tre reti.

Il primo gol dei ticinesi, anche quello nei primi 30', in realtà è stato un autogol di Buerki dopo cross di Marques. La partita si è fatta più equilibrata, con i bianconeri che hanno accorciato con Koutsias prima del 4-2 ospite.