Lugano – Servette 0:1 Credit Suisse Super League, 10. Runde, Saison 23/24 08.10.2023

Stavolta la rimonta non c'è stata per il Lugano.

Tornati a Cornaredo dopo il successo sul Besiktas, i bianconeri sono infatti incappati in una sconfitta 1-0 in Super League con il Servette.

In campo con molte inevitabili novità rispetto a Istanbul, il Lugano ha faticato a creare qualcosa nel primo tempo, con i ginevrini che dal canto loro hanno trovato con un po' di fortuna il gol di Crivelli.

Molto meglio i sottocenerini (con Saipi out per infortunio) nella ripresa, con un vero assalto all'area avversaria ma nessuna conclusione degna di nota se non allo scadere con Babic.

Swisstxt