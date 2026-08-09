All'AIL Arena arriva uno Zurigo di certo più insidioso degli ultimi avversari, ma comunque ancora in costruzione: per Steffen e compagni è l’occasione di confermare il momento d’oro prima che il calendario si faccia ancor più duro. Calcio d'inizio ore 14:00.

Perché questa partita è importante?

Come già sottolineato la scorsa settimana, il calendario bianconero è fitto, sì, ma anche piuttosto clemente. Dopo Vaduz e Grasshopper, alla terza giornata il Lugano se la vedrà infatti con lo Zurigo.

Nonostante le fatiche europee in settimana, l’occasione è ghiotta per mettere altro fieno in cascina. Anche perché i prossimi turni di campionato vedranno Steffen e compagni affrontare il San Gallo in casa, il 23 agosto, e il Sion in trasferta, il 30. Due partite — inframezzate peraltro dai playoff di Conference, toccando ferro — dalle quali uscire a punteggio pieno sarebbe tutt’altro che semplice.

Detto questo, considerando le cinque vittorie consecutive ottenute fin qui, anche un eventuale pareggio contro lo Zurigo non sarebbe certo un dramma.

Che cosa hanno detto i protagonisti?

Passano i giorni e le settimane, ma il mercato bianconero resta fermo. «Ci sono tanti giocatori a cui siamo interessati e che al momento preferiscono aspettare, convinti di poter ricevere un’offerta migliore della nostra», ha detto Croci-Torti dopo la gara col Runavik.

«Sono le leggi un mercato che durerà ancora parecchio, fino a inizio settembre. Giornalmente però con il direttore sportivo Sebastian Pelzer abbiamo colloqui. La volontà di rinforzare questa rosa c’è. Faremo di tutto per riuscire ad effettuare una rotazione in più a centrocampo, in attacco e anche sugli esterni».

«Dobbiamo agire con estrema intelligenza e pazienza, non possiamo permetterci di ingaggiare qualcuno che dobbiamo aspettare. Abbiamo già preso dei giovani di valore - come Moncada, Bichsel o Beckham - adesso abbiamo bisogno di qualche giocatore già pronto», ha concluso il mister.

Che avversario aspetta il Lugano?

Lo Zurigo arriva a Lugano con tre punti raccolti nelle prime due giornate. Dopo la sconfitta per 2-1 a San Gallo, l’FCZ ha reagito battendo con lo stesso risultato il Servette al Letzigrund. Un avvio che racconta di una squadra ancora in fase di assestamento, ma già capace di mostrare segnali interessanti.

La principale novità dell’estate è l’arrivo in panchina di Marcel Koller. Il tecnico ha impostato una squadra compatta, generalmente schierata con una difesa a quattro e un centrocampo piuttosto fitto. In fase di possesso, cerca qualità soprattutto nelle zone centrali, dove Bledian Krasniqi e Valon Berisha possono garantire ritmo e inventiva. Davanti, le principali minacce sono le stesse dello scorso anno: Umeh Emmanuel e Philippe Keny.

Per il Lugano il pericolo maggiore potrebbe arrivare dalle transizioni. Lo Zurigo dispone infatti di giocatori capaci di attaccare rapidamente gli spazi dopo il recupero del pallone e può diventare pericoloso se i bianconeri perdono equilibrio durante la costruzione. Sarà quindi fondamentale limitare le palle perse in mezzo al campo e impedire a Berisha e Krasniqi di ricevere con troppo spazio.

Oltre al cambio di allenatore, l’FCZ ha ritoccato la rosa durante l’estate, inserendo fra gli altri Kevin Spadanuda e continuando a dare spazio ai giovani. Non è ancora una squadra completamente definita, ma le prime giornate hanno già lasciato intravedere una struttura precisa.

Sulla carta è sicuramente un avversario più insidioso — almeno per il momento — rispetto a GC e Vaduz. Il favorito, però, resta il Lugano.

Di cosa si è parlato questa settimana?

Le rotazioni effettuate in settimana da Mattia Croci-Torti hanno permesso di raccogliere qualche indicazione in più sullo stato di forma di diversi giocatori.

Segnali incoraggianti sono arrivati dalla difesa: 90 minuti per Delcroix contro il Runavik e altrettanti per Kelvin. Certo, va sottolineato che di fronte c’era un avversario modesto, ma entrambi si sono fatti trovare pronti. Una buona notizia per il Crus, che nelle prime giornate aveva quasi sempre puntato su Mai e Papadopoulos.

Dalla cintola in su, invece, le note positive arrivano da Pihlström, che sembra aver guadagnato fiducia e lo ha dimostrato con due gol in due partite.

Meno convincente l’impatto di Kendouci, che continua a sembrare un po’ scollegato dai meccanismi di gioco bianconeri. Nemmeno Dos Santos sta attraversando il suo momento migliore: appare più appesantito e meno pimpante e fatica a trovare quei guizzi mostrati in diverse occasioni nella scorsa stagione.

Qual è il dato da conoscere?

Lo Zurigo ha tentato soltanto 20 tiri nelle prime due giornate di Super League: il secondo totale più basso del campionato dopo il Losanna, fermo a 13 prima della gara giocata ieri contro l’YB.

Il Lugano, invece, è la squadra che finora ha concesso il secondo minor numero di tiri agli avversari: 22, dietro soltanto al Servette, a quota 21 prima della sua gara di ieri contro il GC.

Chi potrebbe partire titolare?

Difficile prevedere le mosse del Crus. È probabile che nell’undici iniziale rientrino Mai, Papadopoulos e Grgic, tutti e tre partiti dalla panchina giovedì.

Davanti potrebbe ritrovare spazio anche Moncada. E, considerando il momento poco brillante di Dos Santos, chissà che Pihlström non possa guadagnarsi un’altra chance dal primo minuto.

Von Ballmoos; Bichsel, Mai, Papadopoulos; Zanotti, Bislimi, Grgic, Cimignani; Pihlström; Steffen, Moncada.