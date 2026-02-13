Ilary Blasi e Francesco Totti sono ufficialmente divorziati: ecco cosa cambia

Perché questa partita è importante?

Il Lugano affronta la prima trasferta kosovara della sua storia con un obiettivo chiaro: superare il secondo turno preliminare di Conference League, difendendo l’1-0 conquistato all’andata.

Una settimana fa i bianconeri hanno mostrato una netta superiorità tecnica rispetto al Dukagjini, senza però riuscire a concretizzare le numerose occasioni create.

Una mancanza di cinismo che ha lasciato agli avversari la speranza di ribaltare il risultato nella gara di ritorno.

Per mancare la qualificazione servirebbe comunque un tonfo quantomeno clamoroso. Nel turno successivo, lo ricordiamo, la squadra di Mattia Croci-Torti affronterebbe gli sloveni del Koper oppure i faroensi del Runavik. Al momento, i primi sembrano favoriti grazie al 2-0 ottenuto all’andata.

Guardando ancora più avanti, le partite in programma tra mercoledì e giovedì contribuiranno anche a determinare la forza dell’avversario che il Lugano potrebbe incontrare nell’ultimo turno di qualificazione.

La situazione dei bianconeri è infatti delicata: il club si trova al limite tra le squadre che saranno teste di serie al sorteggio e quelle che non lo saranno. In sostanza, deve sperare che le compagini con un ranking FIFA inferiore al suo riescano a superare il turno.

Secondo le simulazioni del portale specializzato «FootballMeetsData», al momento i bianconeri hanno l’81% di possibilità di rientrare tra le teste di serie. Sarebbe un vantaggio importante, perché permetterebbe di evitare squadre come Atalanta, Monaco, Brighton o Ajax.

Contenuto Esterno Questi contenuti provengono da provider esterni come YouTube, TikTok o Facebook. Per visualizzare questi contenuti, abilita "Pubblicità Swisscom su piattaforme di terze parti". Impostazioni dei Cookie

Che cosa hanno detto i protagonisti?

«Bisognava solo vincere oggi. Come, per me, era uguale», ha dichiarato Mattia Croci-Torti ai microfoni della RSI dopo il debutto vincente in campionato contro il Vaduz.

Il paragone con l’inizio della scorsa stagione, quando i successi erano stati ben pochi, è implicito. Un aspetto che avevamo già sottolineato una settimana fa.

Prima la sostanza e il risultato. Il resto arriverà. «Per il bel gioco, bisogna lavorare», ha ammesso lo stesso Crus.

In effetti, nelle prime due uscite il suo Lugano non ha brillato. Oltre a una condizione fisica non ancora ottimale - com'è normale che sia - sono mancate fluidità nella manovra e lucidità nelle scelte nell’ultimo terzo di campo.

Per il momento, però, può andare bene così.

«Mercoledì è una partita che dovremo vincere, si gioca già vita o morte», ha chiosato il mister. Anche in questo caso, aggiungiamo noi, il come importa poco.

Che avversario aspetta il Lugano?

Il Dukagjini giocherà a una sessantina di chilometri dal proprio stadio abituale. Lo Stadiumi «18 Qershori» non può infatti ospitare partite europee e i tifosi kosovari dovranno quindi spostarsi nella capitale, Prishtina, più precisamente al Kampi Nacional Hajvali.

Non si tratta comunque di un impianto all’avanguardia. L’illuminazione non rispetta i parametri UEFA ed è per questo motivo che la partita si disputerà nel pomeriggio.

Sul campo, difficilmente il Dukagjini cambierà radicalmente atteggiamento rispetto alla gara d’andata.

È più probabile che parta nuovamente abbottonato, mantenendo un blocco medio-basso a protezione della propria porta e aspettando il momento giusto per tentare il colpo che riporterebbe la sfida in parità. Magari in contropiede oppure subito dopo un recupero del pallone alto, come aveva già provato a fare all’andata.

Nella prima sfida, del resto, nessuna individualità del Dukagjini ha particolarmente brillato. Insomma, per Steffen e compagni l’avversario è ampiamente alla portata. A patto di affrontarlo con la necessaria attenzione.

Che cosa ha fatto discutere questa settimana?

La stagione è appena iniziata, ma il Lugano si trova già nel pieno di un tour de force. Qualora arrivassero fino all’ultimo turno di qualificazione, i bianconeri potrebbero giocare 12 partite in una quarantina di giorni.

Un calendario che rende inevitabili le rotazioni. Non tutti, però, hanno offerto segnali incoraggianti nelle prime due uscite.

Kendouci, per esempio, è apparso spaesato contro il Vaduz. Dos Santos sembra ancora lontano dalla condizione migliore, mentre Pihlstrom è ancora troppo acerbo per essere caricato di grandi responsabilità, soprattutto in una posizione - quella di centravanti - che non è la sua.

Per Croci-Torti non sarà quindi semplice trovare, partita dopo partita, il giusto equilibrio e concedere riposo anche agli elementi più difficili da sostituire.

Ci sono però anche buone notizie. Domenica contro il Vaduz, la formula ha funzionato. Il successo è arrivato nonostante Zanotti, Dos Santos e Behrens non fossero partiti titolari.

Bichsel sembra avere le qualità necessarie per ricoprire il ruolo di prima alternativa al centro della difesa, mentre i primi minuti di Moncada hanno già fatto brillare gli occhi ai tifosi bianconeri.

Qual è il dato da conoscere?

Finora il Lugano ha sempre superato il turno in una sfida europea a eliminazione diretta dopo aver vinto la gara d’andata: due volte su due.

È successo nel 1993, nelle qualificazioni alla Coppa delle Coppe contro il Neman Grodno, con il 5-0 casalingo seguito dalla sconfitta per 2-1 in trasferta.

Il precedente più recente risale invece al 2024, nelle qualificazioni di Europa League contro il Partizan Belgrado: vittoria per 1-0 in trasferta e pareggio per 2-2 in casa.

Chi partirà titolare?

La formula, come detto, cambierà di partita in partita. A meno di tre giorni dall’ultima gara, i dubbi sono quindi inevitabilmente numerosi.

L’ipotesi più accreditata è che il Crus possa riproporre il copione della scorsa settimana: dentro i fedelissimi nella partita di Conference League, spazio a qualche variazione in campionato, domenica sul campo del Grasshopper.

Von Ballmoos; Zanotti, Mai, Papadopoulos; Cimignani, Bislimi, Grgic, Alioski; Steffen, Dos Santos; Behrens.