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Super League Il Lugano batte l'YB ed è sempre più vicino all'Europa

Swisstxt

3.5.2026 - 18:45

Lugano – YB 1:0

Lugano – YB 1:0

Super League | 35° turno | stagione 25/26

03.05.2026

Il Lugano ha conquistato tre punti fondamentali per un posto nelle competizioni europee.

SwissTXT

03.05.2026, 18:45

03.05.2026, 18:58

I bianconeri hanno battuto l'YB a Cornaredo, festeggiando il loro quarto successo di fila per 1-0.

A sbloccare una partita che ha visto gli uomini di Croci-Torti farsi preferire ma peccare di concretezza in diverse occasioni davanti a Keller ci ha pensato capitan Steffen, in gol di testa all'85' su centro di Grgic.

Grazie alla vittoria i ticinesi hanno agganciato il San Gallo, sconfitto dal Sion, al secondo posto in classifica prima dello scontro diretto di domenica prossima davanti al proprio pubblico.

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