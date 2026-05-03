Il Lugano ha conquistato tre punti fondamentali per un posto nelle competizioni europee.
I bianconeri hanno battuto l'YB a Cornaredo, festeggiando il loro quarto successo di fila per 1-0.
A sbloccare una partita che ha visto gli uomini di Croci-Torti farsi preferire ma peccare di concretezza in diverse occasioni davanti a Keller ci ha pensato capitan Steffen, in gol di testa all'85' su centro di Grgic.
Grazie alla vittoria i ticinesi hanno agganciato il San Gallo, sconfitto dal Sion, al secondo posto in classifica prima dello scontro diretto di domenica prossima davanti al proprio pubblico.