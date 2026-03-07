  1. Clienti privati
Calcio Lugano piegato dal Lucerna

Swisstxt

7.3.2026 - 22:46

Sempre vittorioso negli ultimi cinque duelli col Lucerna, stavolta il Lugano non ha trovato la chiave per allungare tale striscia.

SwissTXT

07.03.2026, 22:46

07.03.2026, 23:06

A Cornaredo i bianconeri si sono inchinati per 3-1, confermando che il momento non è brillantissimo. In campo con Von Ballmoos e la coppia Koutsias-Behrens, i padroni di casa si sono fatti sorprendere una prima volta in chiusura di primo tempo, quando Vasovic ha sfruttato un'indecisione dell'intero pacchetto arretrato. Il pari di Delcroix su corner ha solo illuso, perché poco dopo Kabwit ha riportato avanti gli ospiti, che hanno poi chiuso i conti con Di Giusto.

