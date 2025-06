In marcatura su Xherdan Shaqiri durante la finale Imago

Il primo rinforzo del Lugano è Damian Kelvin. Messosi in luce durante la cavalcata del Bienne in Coppa Svizzera, il difensore centrale di 194 cm, che tra 2 giorni soffierà su 23 candeline, si è legato ai bianconeri fino al 2028 con opzione per l'anno successivo.

Swisstxt

«Dotato di una notevole presenza fisica, Kelvin ha nella potenza e nella presenza nei duelli aerei due qualità di spicco, che unisce però a doti quali la velocità e la tecnica individuale», si legge nel comunicato dell'FCL.

Particolarmente soddisfatto il CSO Sebastian Pelzer: «Seguiamo Damian da tempo, è un profilo ideale per noi».