Mattia Croci-Torti Ti-Press

Dopo 15 giorni di pausa dal campionato, ma non dal lavoro, il Lugano è pronto per il rush finale, forte anche di alcuni rientri dall'infermeria.

Swisstxt

«Abbiamo cercato di allenarci duramente e di alzare l'intensità a tutti quanti», ha detto Croci-Torti in conferenza stampa.

Ad attendere i bianconeri domenica ci sarà un Lucerna che non ha mai perso in casa nel 2025, ma che ha subito l'ultima sconfitta tra le mura amiche proprio per mano del Lugano in dicembre.

«Mahou, Bottani e Dos Santos hanno due settimane di lavoro nelle gambe ed ha ripreso a pieno regime anche Hajdari». L'unico neo è lo stop di Marques.