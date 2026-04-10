Dovrebbe esserci anche Behrens sabato al Letzigrund, quando il Lugano affronterà lo Zurigo nell'ultimo turno prima del Championship Group.
Almeno questo si legge tra le righe quando Croci-Torti parla dei rinnovi dello staff performance arrivati ieri: «Abbiamo avuto qualche infortunio ma ci presentiamo con una squadra quasi al completo alla fase clou della stagione».
I bianconeri cercheranno di ottenere il secondo successo di fila, cosa che non accade da gennaio: «Loro con tre punti si tirerebbero fuori dalla mischia, oltre alla qualità servirà qualcosa in più anche a livello di garra».