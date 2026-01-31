Il Lugano spreca e si fa riprendere  dal GC all'85'

Il Lugano ha sprecato una grossa occasione per incamerare tre punti e consolidare il suo secondo posto facendosi recuperare nel finale dal Grasshopper, che ha costretto i ticinesi all'1-1.

GC – Lugano 1:1 Super League | 22° turno | stagione 25/26 31.01.2026

SwissTXT Swisstxt

I bianconeri sono partiti alla grande con Behrens e Delcroix fermati solo da Hammel.

L'haitiano poco dopo è stato costretto a lasciare il campo per infortunio costringendo Croci-Torti a retrocedere Grgic in difesa.

Nonostante ciò, gli ospiti non hanno traballato, passando con Steffen al 62'.

Nel finale però tutto è precipitato, con il pareggio di Krasniqi e il rosso a Belhadj.