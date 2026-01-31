  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Che beffa! Il Lugano spreca e si fa riprendere  dal GC all'85'

Swisstxt

31.1.2026 - 22:29

Il Lugano ha sprecato una grossa occasione per incamerare tre punti e consolidare il suo secondo posto facendosi recuperare nel finale dal Grasshopper, che ha costretto i ticinesi all'1-1.

GC – Lugano 1:1

GC – Lugano 1:1

Super League | 22° turno | stagione 25/26

31.01.2026

SwissTXT

31.01.2026, 22:29

31.01.2026, 22:48

I bianconeri sono partiti alla grande con Behrens e Delcroix fermati solo da Hammel.

L'haitiano poco dopo è stato costretto a lasciare il campo per infortunio costringendo Croci-Torti a retrocedere Grgic in difesa.

Nonostante ciò, gli ospiti non hanno traballato, passando con Steffen al 62'.

Nel finale però tutto è precipitato, con il pareggio di Krasniqi e il rosso a Belhadj.

I più letti

Corinne Suter: «Non ho mai trovato la pista di Crans-Montana in condizioni così buone»
L'ex sciatore Marc Berthod spara sulla federazione italiana che non sceglie Roberta Melesi per le Olimpiadi: «Non è giusto»
Charlotte Casiraghi pubblica il suo primo libro: «Sono spesso stata ridotta a privilegiata»
Quando ha guadagnato Alex Honnold per scalare i 501 metri del Taipei 101 senza nessuna sicurezza?
Il Lugano spreca e si fa riprendere  dal GC all'85'

Video correlati

GC – Lugano 1:1

GC – Lugano 1:1

Super League | 22° turno | stagione 25/26

31.01.2026

Levante – Atlético 0-0

Levante – Atlético 0-0

LALIGA | 22ème journée | Saison 25/26

31.01.2026

Winterthur – Lausanne-Sport 2:1

Winterthur – Lausanne-Sport 2:1

Super League | 22° turno | stagione 25/26

31.01.2026

GC – Lugano 1:1

GC – Lugano 1:1

Levante – Atlético 0-0

Levante – Atlético 0-0

Winterthur – Lausanne-Sport 2:1

Winterthur – Lausanne-Sport 2:1

Più video

Altre notizie

Challenge League. L'ACB dilaga contro il giovane Xamax, ecco gli highlights

Challenge LeagueL'ACB dilaga contro il giovane Xamax, ecco gli highlights

Super League. Croci-Torti: «Dobbiamo sfruttare i punti deboli delle Cavallette»

Super LeagueCroci-Torti: «Dobbiamo sfruttare i punti deboli delle Cavallette»

Champions League. Sorteggiati i playoff: ecco tutti gli accoppiamenti

Champions LeagueSorteggiati i playoff: ecco tutti gli accoppiamenti