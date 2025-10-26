Servette – Lugano 2:1 Super League | 10° turno | stagione 25/26 26.10.2025

La striscia positiva del Lugano, reduce da un pareggio e tre vittorie in Super League, si è chiusa a Ginevra, dove il Servette si è imposto per 2-1.

I bianconeri restano settimi a 13 punti dopo la 10a giornata, in un gruppo a cavallo della linea dove si inseriscono ora pure i granata, saliti a quota 11 e che hanno lasciato il penultimo posto.

In un incontro per lunghi tratti poco entusiasmante, i sottocenerini sono stati stesi dalla doppietta di Ayé, giunta a cavallo del pareggio di Grgic con una chirurgica punizione e la clamorosa occasione sprecata da Belhadj poco prima del colpo del ko.

«Mea culpa» e si continua a lavorare

«Per vincere a Ginevra devi essere solido per 90 minuti, e noi non lo siamo stati», ha detto Mattia Croci-Torti ai microfoni di blue Sport.

«Dobbiamo fare un grosso mea culpa, e continuare a lavorare», ha ribadito il tecnico dei bianconeri.