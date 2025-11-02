Lugano-San Gallo sospesa a causa di un diluvio abbattutosi su Cornaredo

A causa della pioggia il Lugano dovrà pazientare per dare seguito al successo di giovedì.
La sfida contro il San Gallo è infatti stata sospesa dopo 3' della ripresa a causa di un vero diluvio abbattutosi su Cornaredo che ha reso il campo impraticabile.
A quel punto i bianconeri erano avanti 1-0 in virtù della rete di Behrens al 24'.
Ora, come da regolamento, l'incontro andrà ripetuto integralmente dallo 0-0.
Non si tratterà di una prima, visto che nel 2017 Lugano-San Gallo era già stata sospesa e rinviata per pioggia. I ticinesi conducevano 1-0, ma vennero poi sconfitti per 1-0 nel rematch.