Ardon Jashari freshfocus

L’opaca prestazione valsa un punto contro il Grasshopper è costata cara al Lugano.

I bianconeri hanno perso il quinto posto in favore del Lucerna, che grazie al successo per 3-0 in casa dello Stade Lausanne ha ora un punto in più degli uomini di Croci-Torti.

Swisstxt