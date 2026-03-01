Il Lugano ha subito la sua prima sconfitta dopo 12 risultati utili consecutivi, inchinandosi al GC per 1-0.
Al Letzigrund i bianconeri non hanno sfruttato oltre 70' con l'uomo in più, subendo il primo ko in Super League dal 26 di novembre.
Dopo un palo colpito da Dos Santos e un gol annullato sul prosieguo dell'azione a Behrens per un millimetrico fuorigioco, sono state le Cavallette a portarsi in vantaggio al 12' con Plange.
Il rosso a Diaby al 19' ha cambiato le dinamiche del confronto, ma Steffen e compagni hanno creato troppo poco, con il portiere avversario Hammel che si è superato in alcune occasioni.