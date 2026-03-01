  1. Clienti privati
Ecco gli highlights Al Lugano non bastano 70' con l'uomo in più: il Grasshopper s'impone per 1-0 al Letzigrund

Swisstxt

1.3.2026 - 18:27

GC – Lugano 1:0

GC – Lugano 1:0

Super League | 27° turno | stagione 25/26

01.03.2026

Il Lugano ha subito la sua prima sconfitta dopo 12 risultati utili consecutivi, inchinandosi al GC per 1-0.

SwissTXT

01.03.2026, 18:27

01.03.2026, 19:11

Al Letzigrund i bianconeri non hanno sfruttato oltre 70' con l'uomo in più, subendo il primo ko in Super League dal 26 di novembre.

Dopo un palo colpito da Dos Santos e un gol annullato sul prosieguo dell'azione a Behrens per un millimetrico fuorigioco, sono state le Cavallette a portarsi in vantaggio al 12' con Plange.

Il rosso a Diaby al 19' ha cambiato le dinamiche del confronto, ma Steffen e compagni hanno creato troppo poco, con il portiere avversario Hammel che si è superato in alcune occasioni.

Video

GC – Lugano 1:0

GC – Lugano 1:0

Super League | 27° turno | stagione 25/26

01.03.2026

YB – Zurigo 3:0

YB – Zurigo 3:0

Super League | 27° turno | stagione 25/26

01.03.2026

Xamax – Wil 0:0

Xamax – Wil 0:0

Challenge League | 24° turno | stagione 25/26

01.03.2026

GC – Lugano 1:0

GC – Lugano 1:0

YB – Zurigo 3:0

YB – Zurigo 3:0

Xamax – Wil 0:0

Xamax – Wil 0:0

Più video

