GC – Lugano 1:0 Super League | 27° turno | stagione 25/26 01.03.2026

Il Lugano ha subito la sua prima sconfitta dopo 12 risultati utili consecutivi, inchinandosi al GC per 1-0.

Al Letzigrund i bianconeri non hanno sfruttato oltre 70' con l'uomo in più, subendo il primo ko in Super League dal 26 di novembre.

Dopo un palo colpito da Dos Santos e un gol annullato sul prosieguo dell'azione a Behrens per un millimetrico fuorigioco, sono state le Cavallette a portarsi in vantaggio al 12' con Plange.

Il rosso a Diaby al 19' ha cambiato le dinamiche del confronto, ma Steffen e compagni hanno creato troppo poco, con il portiere avversario Hammel che si è superato in alcune occasioni.