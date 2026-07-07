L’aria tedesca ha subito giovato al Lugano. Dopo due test non esattamente esaltanti, nel terzo i bianconeri hanno senz’altro mostrato un altro volto, dominando i bavaresi del Memmingen dall’inizio alla fine e sopravanzandoli con un solido 4-0. La sgambata contro la compagine di 4a divisione è stata un’ottima vetrina per i giovani invitati al ritiro, così come per i quattro nuovi acquisti: le reti che hanno deciso il confronto sono arrivate proprio da loro, con la firma di Bichsel, del 19enne Raffa e di Castro. Al 90' è poi giunta anche la ciliegina sulla torta posta da Bislimi.