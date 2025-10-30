Lugano – Lucerna 2:0 Super League | 11° turno | stagione 25/26 30.10.2025

Il Lugano ritrova concretezza e, grazie ai cambi vincenti di Croci-Torti, supera il Lucerna 2-0 e sale al sesto posto.

SwissTXT Swisstxt

Il Lugano si è riscoperto tremendamente efficace e ha steso il Lucerna per 2-0. Nonostante una prestazione non entusiasmante i bianconeri ottengono così una vittoria che vale il sesto posto.

Dopo un brutto primo tempo in cui sono stati gli svizzerocentrali a gestire il gioco, senza però risultare mai particolarmente pericolosi, Croci-Torti ha azzeccato i cambi che hanno deciso la sfida di Cornaredo.

A inizio ripresa il tecnico momò ha infatti inserito Mahou e Cimignani, che nel giro di pochi minuti, rispettivamente al 52esimo e al 63esimo, hanno superato Loretz con due belle conclusioni.

Young Boys e Grasshopper pareggiano

Lo Young Boys ha faticato ancora e contro il Grasshopper è arrivato un solo punti. La realtà è che del 3-3 finale quelli scontenti sono proprio gli zurighesi, riacciuffati all'89esimo dal rigore di Bedia.

Prima le Cavallette erano passate in vantaggio due volte, una per tempo, grazie a un ispirato Asp Jensen (gol e due assist).