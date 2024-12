Mattia Croci-Torti KEY

Lo stadio del Legia Varsavia da qualche anno per motivi di sponsor ha preso il nome di una nota bibita gasata.

Swisstxt

Croci-Torti per parlare della sfida di giovedì in Conference League è partito proprio da lì, dal gas. Nel senso però di spingere sull’acceleratore.

«Manca poco, dobbiamo dare tutto, con l’obiettivo di fare punti e centrare un traguardo storico».

I bianconeri vogliono restare nelle prime otto, per volare direttamente agli ottavi. Per farlo servono punti in casa di una squadra sin qui perfetta.

«Non ci dovremo far intimorire dal loro tifo. Attaccare ma pure difendere bene».