Allenamento con cantiere TP

L'FC Lugano sostiene la Città secondo la quale non si può ospitare un'altra squadra di calcio professionistica o semi professionistica.

Il Lugano ha voluto fare il punto alla situazione dei campi durante il cantiere del PSE con un comunicato nel quale constata che «sono diminuite le superfici di allenamento dedicate all'FC Lugano», che è però «autorizzato dalla Divisione Sport a utilizzare il campo principale per una sessione di allenamento settimanale supplementare».

«La ricerca di una soluzione è l'obiettivo finale condiviso che può essere centrato solo lavorando insieme per un interesse comune. Pur con tutta la buona volontà delle parti in causa, allo stato attuale delle cose è però necessario riconoscere che i margini sono piuttosto ridotti e una soluzione si potrà prospettare in vista della stagione 2024-25».

I bianconeri annotano poi che le condizioni attuali dei manti erbosi «sia delicata e di complicata gestione».

Swisstxt