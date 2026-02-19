L'allenatore del Losanna Peter Zeidler. Keystone

Il calcio svizzero guarda a Losanna. Questa sera alle 18.45 il Lausanne-Sport ospita il Sigma Olomouc nell'andata dei sedicesimi di finale di Conference League.

Per i vodesi non si tratta soltanto di inseguire la qualificazione: in palio c'è anche il coefficiente UEFA e, di fatto, l'onore del movimento elvetico. Dopo le eliminazioni di Basilea e Young Boys in Europa League, la squadra di Peter Zeidler è rimasta l'ultima rappresentante svizzera in corsa per difendere un posto tra le prime 15 nazioni del ranking.

La situazione è delicata. La Svizzera insegue la 15ªesimaposizione occupata da Cipro, che può ancora contare su due squadre, AEK Larnaca e Omonia Nicosia.

Anche il momento dei losannesi non è dei migliori. In Super League la vittoria manca da cinque partite. Dopo il pesante 5-1 incassato a Thun la scorsa settimana, è arrivato il 3-3 nel derby lemanico, spettacolare ma insufficiente per invertire la tendenza.

Serve una svolta, e già da questa sera. Il Sigma Olomouc, vincitore della Coppa ceca, si è qualificato per questi sedicesimi per differenza reti e attraversa a sua volta un periodo complicato: sette sconfitte nelle ultime otto gare ufficiali. Un avversario alla portata, ma da non sottovalutare.