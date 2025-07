L'ultimo post di Diogo Jota su Instagram è straziante

Diogo Jota è morto giovedì mattina, insieme al fratello André, in un incidente stradale in Spagna. Il suo ultimo post su Instagram è stata una dichiarazione d'amore alla moglie.

Redazione blue Sport Andreas Lunghi

Hai fretta? blue News riassume per te Diogo Jota è morto in un incidente stradale giovedì 3 luglio. Suo fratello André era in auto con lui ed è pure deceduto.

Il 28enne del Liverpool lascia la moglie Rute, che aveva sposato solamente il 22 giugno 2025, e i loro tre figli. Mostra di più

È una notizia tragica quella che ha raggiunto il mondo del calcio, e non solo, giovedì mattina: Diogo Jota, stella del Liverpool, è deceduto insieme al fratello Andrè in un incidente stradale in Spagna.

È avvenuto intorno alle 00:30 sull'autostrada A-52 nei pressi del comune di Cernadilla, nella provincia di Zamora, nel nord-ovest del Paese.

Secondo quanto riportato da diversi media, lo scoppio di uno pneumatico durante una manovra di sorpasso ha causato l'uscita di strada e l'incendio dell'auto del calciatore.

Un video di un giornale locale è apparso sui social media e mostra l'auto bruciata sul ciglio della strada.

Il cordoglio per la morte dell'ex stella del calcio è enorme. Molte celebrità dello sport come Cristiano Ronaldo e LeBron James hanno espresso le loro condoglianze sui loro canali social.

Molte parole sono state rivolte anche direttamente a Rute, la moglie di Diogo.

I due erano una coppia da più di dieci anni, ma si erano sposati solamente 11 giorni fa, ossia il 22 giugno 2025.

Hanno condiviso foto e video del loro matrimonio sui loro profili. Sono raggianti davanti alla macchina fotografica con i loro tre figli, di 4, 2 e meno di un anno.

Solo 11 giorni dopo, Rute ha perso il marito e i bambini il loro padre.

L'ultimo post di Instagram del 28enne, pubblicato poche ore prima del tragico incidente, è straziante.

Si tratta di un filmato del suo matrimonio. Sotto di esso Jota scrive: «Un giorno che non dimenticheremo mai».