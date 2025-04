Yann Sommer o Wojciech Szczesny: chi arriverà in finale di Champions League? Foto: Keystone

Wojciech Szczesny e il Barcellona affronteranno l'Inter di Yann Sommer nella semifinale di Champions League. Due portieri di prima classe, ma solo uno di loro è considerato un professionista modello in tutto e per tutto.

Hai fretta? blue News riassume per te La semifinale di Champions League tra Inter e Barcellona si giocherà stasera alle ore 21.00, in diretta su Blue Sport

L'Inter, tra i pali ha un professionista modello in Yann Sommer, uno che sembra non lasciare nulla al caso.

Dall'altra parte, in porta ci sarà Wojciech Szczesny. Il 35enne non nasconde di essere dipendente dalla nicotina.

Il polacco avverte: «Non imitatetemi! Ho perso questa battaglia». Mostra di più

Il portiere dell'Inter, Yann Sommer, non si offende quasi mai e ha sempre coltivato la sua immagine pulita. Anche sul suo sito web promuove un'alimentazione sana, che è parte del suo successo sportivo.

L'ex numero uno della nazionale svizzera spiega: «Le proteine sono quasi una cura miracolosa per gli atleti, ma non hanno poteri magici come la pozione del druido in Asterix. Se ti fanno male gli adduttori, anche un frullato di proteine non ti aiuterà».

Yann Sommer è a Milano da due stagioni: con i nerazzurri ha già vinto uno scudetto e una Supercoppa italiana. KEYSTONE

«Se mi sento energico e in forma durante l'allenamento, so di aver fatto la cosa giusta bevendo un frullato proteico dopo l'ultima sessione. Oltre alle terapie, alle cure e all'allenamento, questi sono i pochi elementi che fanno sentire bene il corpo».

Sul suo sito web sono presenti anche alcune ricette, come quella del «frullato proteico di Yann Sommer».

Ed è vegano, il che fa venire l'acquolina in bocca anche a Novak Djokovic.

Szczesny vuole essere solo un modello come portiere

Dall'altra parte c'è il portiere del Barça Wojciech Szczesny, che la scorsa estate ha concluso prematuramente il suo tempo alla Juventus, appendendo i guanti al chiodo.

«Il mio corpo è ancora pronto per le sfide, ma il mio cuore non lo è più. Sento che è arrivato il momento di dedicare tutte le mie attenzioni alla mia famiglia, alla mia splendida moglie Marina e ai nostri due bellissimi figli Liam e Noelia», aveva dichiarato dando il presunto addio al grande palcoscenico del calcio.

Wojciech Szczesny, da sostituto a Barcellona, ha già messo in bacheca la Copa del Rey, mentre il titolo nazionale spagnolo e la Champions League sono ancora nel suo mirino. KEYSTONE

Invece, due mesi dopo, ecco il dietrofront.

Dopo l'infortunio del portiere titolare del Barça Marc-André ter Stegen, il telefono del polacco ha iniziato a squillare.

I catalani volevano portarlo a bordo, a tempo determinato. L'ex portiere della nazionale polacca ha detto di sì, senza troppi tentennamenti, spiegando la sua decisione con semplicità: «Non posso dire di no al Barcellona».

A distanza di pochi mesi ha già un titolo in tasca (la Copa del Rey), e il campionato e la Champions League potrebbero seguirlo.

«Il mio ruolo in tutto questo è minimo», dice con modestia. I suoi compagni di squadra stanno effettivamente facendo un lavoro eccellente, lui cerca solo di non sbagliare, e lo fa molto bene.

... Fuori dal campo, però ...

Fuori dagli stadi, però, il 35enne non è il miglior modello di comportamento da seguire.

È un fumatore incallito. In un'intervista a «ESPN» ha avvertito: «Non imitatetemi! Ho perso questa battaglia. Ho iniziato questa abitudine negativa quando ero molto giovane».

E ancora: «Quindi per tutti quelli che stanno guardando: Non fate quello che ho fatto io!».

Per contro, il motivo per cui affronta tutto questo così apertamente è anche semplice, per lui, anche se preferisce non parlarne: «Non sono un politico. Sono solo un portiere. Devo prendere e calciare la palla».

Al Camp Nou, mercoledì sera, il salutista Sommer e il fumatore Szczesny si affronteranno per cercare di mettere un primo tassello verso la finale del 31 maggio a Monaco di Baviera.