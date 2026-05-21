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Calcio Lustrinelli verso la Bundesliga: ecco quanto versa l'Union Berlino al Thun

Swisstxt

21.5.2026 - 10:20

Mauro Lustrinelli
Mauro Lustrinelli
Keystone

Dopo la storica stagione culminata con il titolo svizzero del Thun, Mauro Lustrinelli sarebbe pronto al grande salto in Bundesliga: secondo «Sky Sport Germania», il tecnico ticinese ha firmato con l'Union Berlino.

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SwissTXT, Redazione blue Sport

21.05.2026, 10:20

21.05.2026, 12:18

Dalla Germania sono sicuri: è fatta per l'arrivo di Mauro Lustrinelli all’Union Berlino. Secondo «Sky Sport Germania» il tecnico campione svizzero avrebbe già firmato dopo che le due società hanno sistemato gli ultimi dettagli.

Coach, DJ e intenditore di vini. Mauro Lustrinelli, l'allenatore della storica impresa del Thun è un uomo dalle mille sfaccettature

Coach, DJ e intenditore di viniMauro Lustrinelli, l'allenatore della storica impresa del Thun è un uomo dalle mille sfaccettature

Per assicurarsi l'allenatore bellinzonese, che ha un contratto con il Thun fino al 2028, la squadra della capitale tedesca verserà circa un milione di euro ai bernesi.

Dopo la stagione da sogno che ha portato alla conquista del titolo svizzero del neopromosso Thun, Lustrinelli approda così in Bundesliga, dove sostituirà Marie-Louise Eta.

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