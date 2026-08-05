Mauro Lustrinelli è in ritiro in Austria con il suo nuovo club, l’Union Berlino. La squadra della capitale tedesca punta a consolidare il gruppo non soltanto in campo, ma anche fuori. E «DJ Lustrigol» torna a mostrare tutto il suo talento alla console.

È tornato «DJ Lustrigol»

È tornato «DJ Lustrigol» Lustrinelli sorprende i giocatori dell’Union Berlino con un DJ set in ritiro

Sul piano sportivo, Mauro Lustrinelli è nel pieno della preparazione con l’Union Berlino in vista della sua prima stagione in Bundesliga.

Fuori dal campo, però, il 50enne ticinese ha già conquistato tutti con il suo entusiasmo. Sui social, il club della capitale ha pubblicato un reel nel quale l’allenatore viene celebrato nei panni di «DJ Lustrigol».

Che Lustrinelli sappia farsi valere dietro una console non è una novità. Lo scorso inverno blue Sport aveva fatto visita a casa dell’artefice della promozione del Thun, raccontando da vicino la sua passione per la musica e il djing.

01:54 Lustrinelli in versione DJ

Anche durante il ritiro in Austria, il suo hobby sembra aver riscosso grande successo.

Nel video, l’attaccante Livan Burcu osserva stupito le abilità del proprio allenatore, mentre altri compagni di squadra seguono entusiasti il ritmo della musica.

Almeno dal punto di vista musicale, Lustrinelli sembra dunque aver già trovato la nota giusta con il suo nuovo club.