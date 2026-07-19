Non era mai successo prima: durante l'intervallo della finale dei Mondiali, star del calibro di Justin Bieber, Madonna e Shakira hanno dato vita a uno spettacolo pirotecnico. Di conseguenza, l'intervallo è durato molto più a lungo del solito.

Durante lo spettacolo dell’intervallo più lungo della storia del calcio, star del calibro di Justin Bieber, Madonna e Shakira hanno offerto uno spettacolo musicale mozzafiato, quasi raddoppiando così la durata dell’intervallo, portandola a circa 27 minuti. Su un telone dai colori dell’arcobaleno steso sopra il campo e accompagnate da fuochi d’artificio, una band, ballerini e ballerine, le star della musica si sono esibite per circa undici minuti.

Tra la fine del primo tempo e la ripresa sono trascorsi più di 27 minuti. Il fatto che l’intervallo, che di norma dura 15 minuti, sarebbe stato prolungato per lo spettacolo aveva già suscitato discussioni prima della partita.

Madonna arriva in compagnia di Ronaldo e Ronaldinho

Lo spettacolo è iniziato con Madonna, che si è fatta accompagnare attraverso i sotterranei dello stadio, insieme, tra gli altri, alle leggende del calcio brasiliano Ronaldo e Ronaldinho, cantando il suo successo «Music». Successivamente, la band sudcoreana BTS ha presentato la canzone «Dynamite».

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La superstar canadese Justin Bieber è entrata in campo come riserva, sostituendo gli attori Jason Sudeikis e Brendan Hunt della serie calcistica «Ted Lasso». Bieber ha poi suonato la chitarra e cantato, in stile minimalista, la sua canzone «Everything Hallelujah». Ha anche modificato una riga del testo, trasformandola in: «It's the World Cup - Hallelujah» («È la Coppa del Mondo - Alleluia»).

Elmo alla batteria

Infine, Shakira e Burna Boy hanno cantato il loro successo dei Mondiali «Dai dai», circondati da ballerini. Il direttore d’orchestra venezuelano Gustavo Dudamel si è esibito insieme alla band Coldplay e a un coro di una scuola elementare di New York. Alla batteria c’era il personaggio dei Muppet Elmo. Nel frattempo, sugli schermi venivano proiettate scene di questo torneo e della storia del calcio.

Al termine del primo tempo, un orologio con conto alla rovescia aveva iniziato a scandire i cinque minuti che mancavano allo spettacolo dell’intervallo; poi alcuni volontari avevano steso sul prato un telone dai colori dell’arcobaleno, sul quale era raffigurato un grande pallone da calcio colorato e si potevano leggere diverse parole in varie lingue, tra cui «fede».

Anche un’orchestra è scesa in campo. Per concludere, sono stati lanciati dei palloncini e sono state presentate, a grandi lettere e in stile hippie da Woodstock, le lettere della parola «Love» («amore»).

Ispirato al Super Bowl

Nel football americano, lo spettacolo dell’intervallo è ormai da tempo parte integrante dell’evento. Superstar come Rihanna, Bad Bunny, Prince, Michael Jackson, Bruce Springsteen o Beyoncé si sono già esibite durante l’intervallo del Super Bowl, la finale del campionato di football americano NFL, garantendo così alti indici di ascolto e facendo parlare di sé. In un Campionato del Mondo di calcio, però, non si era mai visto nulla di simile.

I tifosi allo stadio hanno festeggiato lo spettacolo con esultanze e applausi. Le reazioni su Internet e da parte dei commentatori sono state invece contrastanti. «Credo che il calcio debba abituarsi, a malincuore, a questa situazione, che poi la si ritenga positiva o negativa», ha dichiarato l’ex calciatore della nazionale tedesca Christoph Kramer alla «ZDF». «Personalmente, per ora non mi piace molto».

Wayne Rooney: lo spettacolo dell'intervallo è stato «una schifezza»

L’ex calciatore della nazionale inglese Wayne Rooney è stato più diretto durante un’intervista alla BBC: «Mi piacciono molti di questi artisti, ma ho trovato che fosse una schifezza». Voleva semplicemente che si tornasse al calcio. Il suo ex compagno di squadra Gary Neville, invece, ha dichiarato alla rete televisiva ITV di aver apprezzato lo spettacolo.

Lo spettacolo dell’intervallo è stato curato dal cantante dei Coldplay Chris Martin, su incarico della Federazione internazionale di calcio (FIFA) e dell’organizzazione umanitaria Global Citizen, che lo ha coprodotto. Lo spettacolo aveva anche lo scopo di raccogliere fondi a sostegno dell’istruzione dei bambini in tutto il mondo.

Già prima del fischio d’inizio si era tenuta una festa di chiusura dei Mondiali. Circondati da fuochi d’artificio e balli, circa un’ora e mezza prima della partita si sono esibiti, tra gli altri, il cantante Post Malone e lo YouTuber IShowSpeed.

Tom Cruise: il torneo ha unito il mondo

Poco prima dell’inizio della partita, i musicisti Robbie Williams, Nicole Scherzinger e Laura Pausini si sono esibiti insieme; inoltre, la vincitrice di un Grammy Jennifer Hudson ha cantato l’inno nazionale degli Stati Uniti. Anche l’attore Tom Cruise è sceso in campo e ha tenuto un breve discorso. «Ora che ci ritroviamo per l’ultimo capitolo, celebriamo questo torneo che ha unito il mondo.»

Tra il pubblico, durante la partita, sono state avvistate, tra le altre, star come la caporedattrice di «Vogue» Anna Wintour, il giocatore di basket professionista Jalen Brunson, gli attori Anya Taylor-Joy e Adrien Brody, nonché le coppie di celebrità Timothée Chalamet e Kylie Jenner e Rihanna e A$AP Rocky.