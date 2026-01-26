  1. Clienti privati
Super League Ludovic Magnin esonerato dal Basilea

Swisstxt

26.1.2026 - 12:58

Ludovic Magnin
Ludovic Magnin
Keystone

La rocambolesca vittoria per 4-3 contro lo Zurigo non è bastata a Ludovic Magnin per salvare il suo posto sulla panchina del Basilea.

SwissTXT

26.01.2026, 12:58

26.01.2026, 13:30

Il club renano ha infatti deciso di esonerare il tecnico vodese, visto l’attuale quarto posto a -10 dalla vetta in Super League e le poche possibilità di qualificarsi per il playoff di Europa League ad una giornata dal termine.

Magnin era stato ingaggiato dai campioni svizzeri quest'estate dopo 3 stagioni sulla panchina del Losanna, che aveva riportato nella massima serie nel 2023.

In precedenza aveva già allenato lo Zurigo.

