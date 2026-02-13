Deve ancora trovare la piena intesa con i collaudati compagni di reparto. Non a caso, durante i 90 minuti si confronta un paio di volte con von Ballmoos. Cresce però con il passare dei minuti e, nell’uno contro uno, fa il suo dovere. Una prestazione che farà felice il mister, che potrebbe aver trovato un elemento affidabile con cui ampliare le rotazioni difensive.

Fa il suo e commette pochi errori, ma sembra non avere ancora la gamba necessaria per ricoprire il ruolo di esterno a tutta fascia. Fatica anche a dialogare con i compagni, limitandosi spesso a cercare il cross in area (anche in assenza di Behrens).

Pur senza incidere con giocate decisive, copre molto campo e agisce da collante fra i reparti. Spesso è lui ad aggiungere imprevedibilità al possesso bianconero.

Ordinato come sempre, talvolta è generoso anche nel coprire le avanzate di Papadopoulos. Da lui, però, ci si aspetta qualcosa in più sul piano offensivo.

I nuovi acquisti sembrano già più integrati di lui. Non aggiunge nulla alla manovra dei suoi e, anzi, in un paio di occasioni la compromette con leziosità evitabili. Non sorprende che venga sostituito dopo appena due terzi di gara, nonostante giovedì avesse giocato soltanto una decina di minuti.

Centrocampista Renato Steffen Il voto della redazione 4.5

Accanto a Kendouci e Pihlstrom, ha ancora più responsabilità del solito in fase offensiva. Non estrae conigli dal cilindro, ma riesce comunque a costruirsi un paio di buone occasioni. Ha inoltre il merito di mettere a referto un assist, battendo con precisione il corner per Mai.