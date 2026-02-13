Portiere
David von Ballmoos
Il voto della redazione4.5
Non può nulla sul gol subito. Nella ripresa, però, risponde presente quando serve, con un paio di interventi efficaci.
Il voto della redazione4.5
Deve ancora trovare la piena intesa con i collaudati compagni di reparto. Non a caso, durante i 90 minuti si confronta un paio di volte con von Ballmoos. Cresce però con il passare dei minuti e, nell’uno contro uno, fa il suo dovere. Una prestazione che farà felice il mister, che potrebbe aver trovato un elemento affidabile con cui ampliare le rotazioni difensive.
Prima l’assist, poi il gol. Una giornata da ricordare, impreziosita anche da diversi interventi difensivi dal tempismo perfetto. Pecca soltanto in un paio di leggerezze, comunque non gravi, soprattutto in fase di uscita con il pallone.
Difensore
Antonios Papadopoulos
Non c’è il centravanti? Ci pensa lui. Sblocca la contesa con un gol che raramente si vede realizzare da un difensore. Senza Zanotti nel terzetto arretrato, si sgancia ancora più spesso alla ricerca di fortuna in avanti. Forse, a volte, persino troppo.
Centrocampista
Ezgjan Alioski
Fa il suo e commette pochi errori, ma sembra non avere ancora la gamba necessaria per ricoprire il ruolo di esterno a tutta fascia. Fatica anche a dialogare con i compagni, limitandosi spesso a cercare il cross in area (anche in assenza di Behrens).
Sbaglia qualche passaggio di troppo per i suoi standard. Se ne rende conto anche lui, come testimoniano alcuni scuotimenti di testa. Il metronomo della squadra, comunque, resta saldamente nelle sue mani. Si avvicina al gol con la traversa colpita su punizione all’85’.
Centrocampista
Uran Bislimi
Pur senza incidere con giocate decisive, copre molto campo e agisce da collante fra i reparti. Spesso è lui ad aggiungere imprevedibilità al possesso bianconero.
Centrocampista
Yanis Cimignani
Ordinato come sempre, talvolta è generoso anche nel coprire le avanzate di Papadopoulos. Da lui, però, ci si aspetta qualcosa in più sul piano offensivo.
Centrocampista
Ahmed Kendouci
I nuovi acquisti sembrano già più integrati di lui. Non aggiunge nulla alla manovra dei suoi e, anzi, in un paio di occasioni la compromette con leziosità evitabili. Non sorprende che venga sostituito dopo appena due terzi di gara, nonostante giovedì avesse giocato soltanto una decina di minuti.
Centrocampista
Renato Steffen
Il voto della redazione4.5
Accanto a Kendouci e Pihlstrom, ha ancora più responsabilità del solito in fase offensiva. Non estrae conigli dal cilindro, ma riesce comunque a costruirsi un paio di buone occasioni. Ha inoltre il merito di mettere a referto un assist, battendo con precisione il corner per Mai.
Attaccante
Elias Pihlstrom
Il voto della redazione3.5
Fa le veci di quella punta di riserva che, al momento, ancora manca in rosa. Mostra soltanto un paio di guizzi, soprattutto quando si allontana dalle zone tipiche del numero 9. Non è molto, ma il pubblico gli vuole bene: un buon motivo per non demoralizzarsi.
Il voto della redazione4.5
Due presenze da subentrato, due avversari fatti espellere. I movimenti di reparto sono ancora da perfezionare, ma qualità e rapidità non gli mancano. Guai a concedergli la profondità da attaccare. Sembra avere la stoffa del giocatore di alto livello.
Centrocampista
Daniel Dos Santos
Entra a mezz’ora dalla fine, tocca 11 palloni e ne perde 5. Non è certo il Dos Santos ammirato nei primi mesi del 2026, prima che l’infortunio lo fermasse.
Rispetto alla gara contro il Dukagjini, manda qualche segnale di risveglio. Lo aiuta il fatto che il Vaduz non resti arroccato nella propria area. Sfortunato al 76’, quando colpisce la traversa: avrebbe potuto chiudere definitivamente la partita.
Centrocampista
Mattia Zanotti
È suo il cross che per poco non consente a Behrens di segnare. Si concede un po’ di riposo, partendo dalla panchina e limitando le consuete sgasate una volta entrato in campo.
Entra al 93’ al posto di Alioski. Troppo poco per assegnare un voto.
Allenatore
Mattia Croci-Torti
Il voto della redazione4.5
Vincere era fondamentale per partire con il piede giusto, poco importa come. Il Lugano centra l’obiettivo e permette anche ad alcuni elementi di riposare in vista del ritorno contro il Dukagjini. Missione compiuta. Per ritrovare fluidità nella manovra c’è tempo, almeno finché arrivano le vittorie.