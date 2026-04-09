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Calcio Mainz di Widmer vittorioso

Swisstxt

9.4.2026 - 23:21

Widmer
Widmer
Imago

ottima posizione per raggiungere la prima semifinale in una competizione europea della sua storia.

SwissTXT

09.04.2026, 23:21

Il Mainz di Widmer si è messo in un’ Nell’andata dei quarti di Conference League la formazione tedesca si è imposta 2-0 in casa sullo Strasburgo. È' invece vicino all’eliminazione l’altro svizzero impegnato nella competizione: Kutesa e il suo AEK Atene sono stati sconfitti 3-0 in casa del Rayo Vallecano. Stessa sorte per Fiorentina e AZ Alkmaar: la Viola è stata superata in trasferta dal Crystal Palace, gli olandesi dallo Shakhtar in campo neutro.

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