Widmer Imago

ottima posizione per raggiungere la prima semifinale in una competizione europea della sua storia.

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Il Mainz di Widmer si è messo in un’ Nell’andata dei quarti di Conference League la formazione tedesca si è imposta 2-0 in casa sullo Strasburgo. È' invece vicino all’eliminazione l’altro svizzero impegnato nella competizione: Kutesa e il suo AEK Atene sono stati sconfitti 3-0 in casa del Rayo Vallecano. Stessa sorte per Fiorentina e AZ Alkmaar: la Viola è stata superata in trasferta dal Crystal Palace, gli olandesi dallo Shakhtar in campo neutro.