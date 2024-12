Il malore di Bove ha scosso profondamente i giocatori in campo, molti dei quali si sono allontanati visibilmente commossi. KEYSTONE

Durante la partita di ieri, domenica, tra Fiorentina e Inter, il centrocampista Edoardo Bove ha subìto un malore che ha portato alla sospensione del match. Le sue condizioni sono stabili, ma è ricoverato in terapia intensiva. Questo lunedì mattina il giocatore è stato estubato ed è sveglio e lucido.

Alessia Moneghini ai-scrape

Paura durante la partita tra Fiorentina e Inter di ieri, domenica, quando il centrocampista Edoardo Bove ha avuto un malore circa al quarto d'ora di gioco. Il giocatore della Viola è stato immediatamente soccorso e trasportato in ambulanza all'ospedale Careggi di Firenze.

Come riporta SportMediaset, la Fiorentina ha rilasciato nella serata di domenica un comunicato ufficiale in cui si affermava che Bove era stato messo in sedazione farmacologica e ricoverato in terapia intensiva.

Fortunatamente i primi accertamenti hanno escluso danni acuti al sistema nervoso centrale e al sistema cardio-respiratorio.

«È lucido e risponde alle domande»

E lunedì mattina è stato comunicato, come rende noto «SportMediaset», che Bove ha trascorso una notte tranquilla ed è stato estubato: al momento è sveglio e lucido e risponde alle domande. Sulle sue condizioni, dopo tutti gli esami del caso, è atteso in serata un nuovo bollettino medico.

Stando alla ricostruzione de «La Repubblica», basata sul referto medico, il giocatore avrebbe avuto un arresto cardiaco dovuto a una torsione di punta, vale a dire un tipo di aritmia in cui il cuore batte in modo rapido e irregolare.

Durante il tragitto in ambulanza è stato usato il defibrillatore per rianimarlo e all'arrivo in pronto soccorso respirava e il cuore aveva ripreso a battere. Dagli esami risultava anche un livello basso di potassio nel sangue.

Inoltre dal referto risulta anche una botta al petto, da capire se subita in partita o durante la rianimazione, ma che non è detto sia legata all'arresto cardiaco.

Immediatamente sospeso il match

In ospedale, si legge su SportMediaset, Bove è stato raggiunto dal direttore sportivo Daniele Pradè, dal direttore generale Alessandro Ferrari e dal tecnico Raffaele Palladino.

Anche i suoi familiari e la sindaca di Firenze, Sara Funaro, si sono recati al suo fianco. I compagni di squadra, guidati dal capitano Cristiano Biraghi, sono arrivati in seguito per mostrare il loro supporto.

L'arbitro Doveri ha sospeso immediatamente la partita e la Lega Serie A ha confermato il rinvio del match a data da destinarsi. La situazione è apparsa subito seria quando Bove è crollato a terra dopo essersi rialzato da una posizione accovacciata.

Poco prima aveva avuto uno scontro di gioco e aveva riferito di sentirsi stordito. L'avversario Denzel Dumfries è stato il primo a chiamare i soccorsi, mentre il compagno di squadra Danilo Cataldi ha agito rapidamente per evitare il blocco delle vie aeree.

Il malore di Bove ha scosso profondamente i giocatori in campo, molti dei quali si sono allontanati visibilmente commossi.

